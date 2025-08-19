В Иерусалиме изъята редкая свинцовая гиря с надписью "Гелиодор сын Аполлония, агораном"

Редкая свинцовая гиря возрастом около 2150 лет изъята в Иерусалиме в ходе операции подразделения по предотвращению хищений Управления древностей Израиля. На артефакте в превосходной сохранности прочитывается греческая надпись: "הליודורוס בן אפולוניוס אגורנומוס" – "Гелиодор сын Аполлония, агораном". На поверхности также изображён дельфин, смысл этого символа изучается, в том числе с целью выяснить город происхождения находки. Датировка – 165-й год по селевкидскому летоисчислению (147/148 г. до н. э.), период эллинистического владычества в стране.

Как сообщили в Управлении древностей, гиря была обнаружена в антикварной лавке в Иерусалиме по оперативной информации. Инспекторы допросили владельца магазина, чтобы установить перепродавших артефакт посредников и "черных археологов", которые извлекли предмет из археологического контекста.

Агораном – должностное лицо, следившее за правильностью мер и весов и предотвращавшее мошенничество в торговле. Масса изъятой гири "точна: одна мина" – распространённая тогда единица веса, эквивалентная ста греческим драхмам; знак, напоминающий греческую букву Μ, вероятно, указывает на слово "мина" (Mina).

По словам исследователя Управления древностей Идо Цангена, греческие имена Гелиодор и Аполлоний свидетельствуют о эллинизированном населении. Оба имени связаны с солнечными божествами греческого пантеона – Гелиосом и Аполлоном – и намекают на культурно-религиозную принадлежность к эллинистической традиции, господствовавшей в те годы. Эти имена были особенно распространены в Идумеe; там местное божество Кос отождествляли с греческими солнечными богами.

Имя Гелиодор было широко распространено в Мареше (Шфела), столице Идумеи эллинистического времени. Ранее в Мареше находили предметы, связанные с должностью агоранома, с теми же именами и близкими датами: гирю 170-169 гг. до н. э. с именем агоранома "Аполлоний"; нынешнюю находку (147/148 г. до н. э.) с надписью "Гелиодор сын Аполлония"; гирю и мерный сосуд 143-142 гг. до н. э. с именем "Антипатр сын Гелиодора".

"В античном мире административные должности, включая агоранома, нередко переходили в семье от отца к сыну, – отмечает Цанген. – Вместе с тем это происходило не всегда; кроме того, эти имена в Мареше не были редкостью, и абсолютной уверенности, что гиря происходит именно оттуда, нет. Мы проверяем эту гипотезу. Если она подтвердится, это будет редкое и чрезвычайно интересное свидетельство о политике и управлении древности".

Ранее в районе Мареши была обнаружена известная царская надпись на греческом языке, датируемая 178 г. до н. э., где упомянут другой Гелиодор – диойкет (казначей), глава царских министров, о котором говорится во 2-й книге Маккавеев (гл. 3). Этот Гелиодор, посланник царя Селевка IV, был направлен для изъятия средств из сокровищницы Храма в Иерусалиме; некоторые исследователи связывают эти события с одной из причин начала восстания Хасмонеев против греков.

"Извлечение археологического предмета без научной раскопки ведёт к утрате ценнейшей исторической информации, – заявил Илан Хадад, руководитель надзора за торговлей древностями в Израиле при Управлении древностей. – Обнаружь мы находку в конкретном слое и на конкретном участке, объём знаний вырос бы многократно. Сейчас нам остаётся лишь гадать, из какого древнего города вывезен предмет и каков был его контекст. Закон запрещает торговцам антиквариатом приобретать древности неизвестного происхождения – это уголовное преступление. Управление пресекает попадание разграбленных артефактов в торговлю, задерживает расхитителей и добивается привлечения их к суду".

Министр наследия раввин Амихай Элияу подчеркнул: "Борьба с расхитителями древностей и незаконным рынком помогает сохранять культурные сокровища Государства Израиль. Каждый исторический предмет позволяет добавить ещё один фрагмент к мозаике истории народа Израиля и Земли Израиля".