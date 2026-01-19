x
19 января 2026
В Кнессете обсуждается увеличение штрафа за перекрытие дорог с 250 шекелей до 75 тысяч

время публикации: 19 января 2026 г., 00:21 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 00:21
Miriam Alster/Flash90

Министерская комиссия по законодательству одобрила законопроект, призванный ужесточить наказание за несанкционированное перекрытие дорог во время демонстраций и акций протеста. Законопроект предусматривает увеличение штрафа за перекрытие дороги с 250 шекелей до 75300 шекелей. За установку на проезжей части препятствий штраф составит 226 тысяч шекелей.

Законопроект был разработан главой парламентской коалиции Офиром Кацем ("Ликуд"). В пояснительной записке он писал: "В последние годы мы стали свидетелями того, как под видом "демонстраций" блокируются транспортные артерии, берутся в осаду граждане Израиля и ставятся под угрозу человеческие жизни. Перекрытия дорог приводят к гигантским пробкам, в которых стоят машины скорой помощи и спасательные службы, которые мешают людям добраться до больницы, на работу или домой. Это приводит к серьезному хаосу при том, что действующие меры ответственности не оказывают достаточного сдерживающего эффекта. Во многих случаях нарушителей не привлекают к ответственности, а штраф за аналогичное нарушение сейчас составляет всего 250 шекелей". Кац заявляет, что законопроект "не ограничивает право на протест и не затрагивает согласованных и заранее разрешенных полицией акций".

