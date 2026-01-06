В Иерусалиме перекроют дороги в связи с массовой акцией протеста: ожидаются пробки
Полиция сообщает о завершении подготовки к массовой акции протеста, которая состоится во вторник вечером в Иерусалиме в районе улицы Бар-Илан и на прилегающих к ней улицах. Обеспечивать порядок во время проведения демонстрации будут сотни сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции МАГАВ.
В соответствии с планом, согласованным с организаторами акции, примерно в 12:00 будут перекрыты некоторые улицы:
– улицы, прилегающие к улицам Бар-Илан и Цфания,
– улица Голда Меир на участке от перекрестка Шефа в сторону перекрестка Бар-Илан.
– возможны дополнительные перекрытия на соседних улицах и магистралях, ведущих к местам массового скопления людей.
Ожидаются пробки также на въезде в Иерусалим и при выезде из города. Водителям рекомендуют избегать поездок в район улиц Бар-Илан и Цфания, начиная с полуденных часов, и пользоваться навигационными приложениями. В связи с ожидаемой нагрузкой водителей просят вести себя ответственно, терпеливо и осторожно, а также выполнять указания полицейских, которые будут на месте направлять движение в соответствии с ситуацией
Полиция опубликовала также инструкции для участников акции:
– прибывать в район демонстрации необходимо без нарушений закона, быстро и с учетом дорожных условий,
– любая попытка перекрыть движение на центральных магистралях – нарушение закона,
– акция протеста будет разрешена только в соответствии с утвержденным планом,
– во время акции во время акции действует абсолютный запрет на разведение огня или поджог предметов,
– полиция не позволит перекрывать дороги, которые не были заранее согласованы, и не позволит ограничивать свободу передвижения пользователей дорог по альтернативным маршрутам, которые будут определены заранее,
– следует выполнять указания полицейских на месте, избегать проявлений насилия, вандализма или ущерба имуществу,
– запрещено запускать дроны в этом районе без разрешения и предварительного согласования с полицией.