Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 18 января, еще немного похолодает. До полудня ожидаются дожди, преимущественно в центре и северном Негеве. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 4-11 градусов, в Тель-Авиве – 8-16, в Хайфе – 9-14, в Эйлате – 14-21, в Беэр-Шеве – 9-15, на побережье Мертвого моря – 14-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-16, в Ариэле – 5-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-15, на Голанских высотах – 5-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 80-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

Во вторник-среду – холодно, переменная облачность. В четверг-пятницу температура повысится, местами слабые дожди. В субботу-воскресенье – солнечно.