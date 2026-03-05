У берегов Ирака атакован танкер, шедший под флагом Багамских островов

Компания Sonangol ⁠Marine Services сообщила, что в ночь на 5 марта на рейде иракского порта Хор аз-Зубайр был атакован принадлежащий ей танкер Sonangol Namibe, плавающий под флагом Багамских островов.

К стоящему на якоре судну приблизилась скоростная лодка, после чего раздался взрыв: "Экипаж сообщает, что балластная цистерна левого борта теряет воду. Это указывает на пробоину, но ситуация стабильна – корабль на плаву".