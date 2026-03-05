x
05 марта 2026
|
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 13:12
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

У берегов Ирака атакован танкер, шедший под флагом Багамских островов

Война с Ираном
Иран
Ирак
Нефть и газ
время публикации: 05 марта 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 11:56
У берегов Ирака атакован танкер, шедший под флагом Багамских островов
Sri Lankan Air Force via AP

Компания Sonangol ⁠Marine Services сообщила, что в ночь на 5 марта на рейде иракского порта Хор аз-Зубайр был атакован принадлежащий ей танкер Sonangol Namibe, плавающий под флагом Багамских островов.

К стоящему на якоре судну приблизилась скоростная лодка, после чего раздался взрыв: "Экипаж сообщает, что балластная цистерна левого борта теряет воду. Это указывает на пробоину, но ситуация стабильна – корабль на плаву".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook