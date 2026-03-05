x
05 марта 2026
|
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 13:12
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу возобновится 20 марта

Футбол
Спорт/важное
время публикации: 05 марта 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 12:08
Чемпионат Израиля по футболу возобновится 20 марта
AP Photo/Dave Shopland

По плану администрации футбольных лиг Израиля чемпионат Израиля должен возобновиться 20 марта, сообщает ONE.

Командование тылом одобрило возобновление тренировок с сегодняшнего дня.

Эрез Кальфон на следующей неделе намерен согласовать с командованием тыла возобновление чемпионата Израиля по футболу.

По предварительному плану, матчи 20-21 марта пройдут без зрителей.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026

Отборочный турнир юниорского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки вышли в Лигу А
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026

Футбол. В финал Кубка короля вышел "Реал Сосьедад"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

Израильский футбол. "Сезон будет продлен до конца мая"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

СМИ. Иранские футболистки отказались петь гимн перед матчем Кубка Азии