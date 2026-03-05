Чемпионат Израиля по футболу возобновится 20 марта
время публикации: 05 марта 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 12:08
По плану администрации футбольных лиг Израиля чемпионат Израиля должен возобновиться 20 марта, сообщает ONE.
Командование тылом одобрило возобновление тренировок с сегодняшнего дня.
Эрез Кальфон на следующей неделе намерен согласовать с командованием тыла возобновление чемпионата Израиля по футболу.
По предварительному плану, матчи 20-21 марта пройдут без зрителей.
