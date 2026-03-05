Испания отправляет в Восточное Средиземноморье фрегат

Министерство обороны Испании сообщило, что к берегам Кипра будет направлен фрегат Cristobal Colon. Он присоединится к группе, возглавляемой французским атомным авианосцем Charles de Gaulle. Как ожидается, корабли будут сосредоточены у Кипра 10 марта.

Задача миссии – обеспечить воздушную защиту острова и расположенных здесь британских военных баз, по которым наносят удары Иран и его сателлиты. Военные корабли должны будут содействовать и эвакуации граждан, если это потребуется.

Добавим, что 5 марта на Кипр прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили. Он подвергается резкой критике в связи с тем, что не позаботился об обеспечении военной инфраструктуре необходимой защиты.