Умер легендарный гимнаст, олимпийский чемпион

4 марта на 94-м году жизни умер легендарный шведский гимнаст Уильям Торессон (Карл Туре Вильям Торессон).

Он - единственный шведский гимнаст - олимпийский чемпион в личном первенстве, и последний швед, выигравший олимпийское золото в спортивной гимнастике.

Уильям Торессон - чемпион олимпиады 1952 года в вольных упражнениях, серебряный призер олимпиады 1956 года в вольных упражнениях.

В 2001 году Уильям Торессон был включен в Международный зал славы гимнастики.