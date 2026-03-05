Умер легендарный гимнаст, олимпийский чемпион
время публикации: 05 марта 2026 г., 13:03 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 13:11
4 марта на 94-м году жизни умер легендарный шведский гимнаст Уильям Торессон (Карл Туре Вильям Торессон).
Он - единственный шведский гимнаст - олимпийский чемпион в личном первенстве, и последний швед, выигравший олимпийское золото в спортивной гимнастике.
Уильям Торессон - чемпион олимпиады 1952 года в вольных упражнениях, серебряный призер олимпиады 1956 года в вольных упражнениях.
В 2001 году Уильям Торессон был включен в Международный зал славы гимнастики.
