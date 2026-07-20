Бывший чиновник Северного крыла Исламского движения приговорен к общественным работам

Мировой суд Нацерета приговорил бывшего высокопоставленного деятеля Северного крыла Исламского движения шейха Камаля Хатиба к девяти месяцам общественных работ по делу о подстрекательстве к терроризму и насилию.

Как сообщает в понедельник 20 июля Walla, суд также приговорил Хатиба к штрафу в размере 15 тысяч шекелей и десяти месяцам условного срока в течение трех лет: если он совершил аналогичное преступление, он отправится в тюрьму снова.

Напомним, примерно год назад Камаль Хатиб был признан виновным в подстрекательстве к терроризму и насилию: обвинительное заключение было вынесено еще в мае 2021 года.

В тексте обвинительного заключения упоминаются три эпизода подстрекательских действий со стороны Хатиба в ходе беспорядков, учиненных арабами в Яффо, Акко, Лоде.

Адвокаты Хатиба – Хасан Джабарин, Омар Хамайси и Рамзи Катилат – на протяжении всего процесса утверждали, что дело носит политический характер, а обвинения противоречат принципу свободы слова. Они сообщили о намерении обжаловать обвинительный приговор.