В результате обрушения балкона в Иерусалиме погиб мужчина, есть раненые

В Иерусалиме на улице Керен Кайемет ле-Исраэль произошло частичное обрушение здания: по некоторым данным, обрушился балкон. В результате инцидента пострадали не менее четырех человек.

Сообщается также об одном пострадавшем в критическом состоянии. Спасательные службы пытаются извлечь заблокированных под завалами людей.

По уточненным данным, обрушился балкон трехэтажного жилого дома, упав на ресторан, расположенный этажом ниже. В результате обрушения зданию и ресторану причинен значительный ущерб.

В начале операции двоих пострадавших удалось извлечь из-под завалов при помощи находившихся на месте граждан.

В настоящее время пожарные сосредоточили усилия на поиске и спасении еще трех человек: двоих, находящихся внутри ресторана, и еще одного, который, по предварительным данным, находится без сознания под завалами.

Вскоре представители организации ЗАКА сообщили, что из-под завалов было извлечено тело погибшего. Речь идет о мужчине в возрасте примерно 80 лет, получившем множественные несовместимые с жизнью травмы. Еще три человека, женщина в возрасте около 80 лет и двое подростков в возрасте около 16 лет, получили легкие травмы.

На месте работают подразделения пожарно-спасательной службы, бригады службы скорой помощи "Маген Давид Адом", добровольческой организации "Ихуд Ацала" и полиция Израиля. Для обеспечения работы спасателей полиция перекрыла движение по улице Керен Кайемет ле-Исраэль"