США объявили о начале выхода израильских войск из "пилотных зон" на юге Ливана

Представитель Госдепартамента США сообщил в понедельник о начале реализации проекта по передаче контроля ливанской армии над "тремя пилотными зонами" на юге страны – речь идет о деревнях Фарун, Срифа и Заутар аль-Гарбия.

Как уточняет i24News, из трех вышеперечисленных населенных пунктов израильские войска удерживали лишь деревни Заутар аль-Гарбия.

Согласно заявлению американской стороны, работы ведутся в рамках трехстороннего механизма США, Израиля и Ливана под эгидой Военной координационной группы, созданной для реализации достигнутых договоренностей.

В заявлении официального представителя Госдепартамента США Томаса Пиготта говорится, что начало работ в трех деревнях является "важной вехой" и прямым результатом переговоров между представителями Израиля и Ливана, состоявшихся на прошлой неделе в Риме.

Американское заявление свидетельствует о переходе от этапа политических переговоров к практической реализации соглашения на местах, когда израильские войска передадут контроль над обеспечением безопасности в "пилотных зонах" армии Ливана. Пилотный этап должен показать, насколько жизнеспособен предложенный механизм, прежде чем его распространят на другие районы.