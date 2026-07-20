x
20 июля 2026
|
последняя новость: 18:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 июля 2026
|
20 июля 2026
|
последняя новость: 18:38
20 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США объявили о начале выхода израильских войск из "пилотных зон" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 20 июля 2026 г., 17:32 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 17:32
США объявили о начале выхода израильских войск из "пилотных зон" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Представитель Госдепартамента США сообщил в понедельник о начале реализации проекта по передаче контроля ливанской армии над "тремя пилотными зонами" на юге страны – речь идет о деревнях Фарун, Срифа и Заутар аль-Гарбия.

Как уточняет i24News, из трех вышеперечисленных населенных пунктов израильские войска удерживали лишь деревни Заутар аль-Гарбия.

Согласно заявлению американской стороны, работы ведутся в рамках трехстороннего механизма США, Израиля и Ливана под эгидой Военной координационной группы, созданной для реализации достигнутых договоренностей.

В заявлении официального представителя Госдепартамента США Томаса Пиготта говорится, что начало работ в трех деревнях является "важной вехой" и прямым результатом переговоров между представителями Израиля и Ливана, состоявшихся на прошлой неделе в Риме.

Американское заявление свидетельствует о переходе от этапа политических переговоров к практической реализации соглашения на местах, когда израильские войска передадут контроль над обеспечением безопасности в "пилотных зонах" армии Ливана. Пилотный этап должен показать, насколько жизнеспособен предложенный механизм, прежде чем его распространят на другие районы.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2026

Нетаниягу планирует визит в Вашингтон для переговоров с Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2026

Гидеон Саар: Израиль готов вывести войска из двух районов на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 июля 2026

Делегация США прибыла в Ливан для обсуждения "пилотного" проекта вывода израильских войск
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 июня 2026

В Вашингтоне подписано рамочное соглашение между Израилем и Ливаном