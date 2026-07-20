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Наука и Хайтек

Израильская компания разрабатывает терапию для восстановления нервов при травмах и ранениях

Исследования
Израильские ученые
Микробиология
время публикации: 20 июля 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 17:21
Израильская компания разрабатывает терапию для восстановления нервов при травмах и ранениях
AP Photo/Business Wire

Стартап NurExone разрабатывает терапию, созданную на базе исследований Техниона и Тель-Авивского университета, для восстановления спинного мозга и зрительного нерва.

В отличие от периферической нервной системы, центральная нервная система человека содержит особые молекулярные механизмы, которые активно блокируют регенерацию нервных волокон. Одним из главных препятствий выступает белок PTEN, который в обычных условиях защищает организм от рака, но при травме мешает восстановлению клеток.

Специалисты биотехнологической компании NurExone нашли способ временно отключать этот биологический тормоз с помощью генетически модифицированной малой РНК. Эта молекула доставляется прямо в пораженные ткани с помощью экзосом – микроскопических частиц, выделяемых клетками.

Экзосомы естественным образом мигрируют к очагу повреждения, снижают воспаление и служат идеальным средством транспортировки лекарств. Терапия вводится необычным способом – через нос, что позволяет обойтись без сложнейших хирургических операций на позвоночнике. На этапе доклинических испытаний методика уже показала хорошие результаты на лабораторных крысах с параличом конечностей.

Стартап уже привлек около $20 миллионов, сообщает экономическое издание "Калькалист". Ученые масштабируют производство биологических носителей в биореакторах и готовятся к подаче документов в FDA.

Начало первых клинических испытаний на людях в Израиле и США запланировано на 2027 год. В перспективе создатели надеются перенести применение препарата из операционных прямо в машины скорой помощи, чтобы парамедики могли вводить лекарство сразу после ранения или ДТП, предотвращая массовую гибель нервных клеток.

Наука и Хайтек
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