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Израиль

"Дело 2000": министр Элькин продолжает давать показания

Суд
Биньямин Нетаниягу
Зеэв Элькин
время публикации: 19 июля 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 11:45
"Дело 2000": министр Элькин продолжает давать показания
Yonatan Sindel/Flash90

Министр в министерстве финансов Зеэв Элькин продолжает давать показания в окружном суде по "делу 2000". В рамках этого дела, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвиняется в обмане общественного доверия в связи с переговорами, которые он вел с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

На сей раз, Элькина допрашивает адвокат Амит Хадад, представляющий Биньямина Нетаниягу. В центре внимания находится попытка утвердить закон о запрете на бесплатное распространение газеты "Исраэль а-Йом". В обвинении утверждают, что речь идет о части сделки с Мозесом, цель которой ограничить рост издания "Исраэль а-Йом". В защите утверждают, что Нетаниягу не только не стремился к утверждению законопроекта, но и развалил правительство в связи с его продвижением.

В ходе заседания суда Эльвин заявил, что Нетаниягу был крайне недоволен тем, что закон может быть утвержден и отдал распоряжение сделать все, чтобы провалить законодательную инициативу Эйтана Кабеля, тогдашнего депутата от партии "Авода".

12 ноября 2014 года законопроект был утвержден в предварительном чтении, а 2 декабря Нетаниягу уволил министров Яира Лапида и Ципи Ливни, и Кнессет был распущен.

После Элькина показания дадут еще несколько свидетелей защиты. В августе судебный процесс будет прерван из-за каникул в судебной системе страны.

Израиль
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"Дело 2000": Элькин дает показания в качестве свидетеля защиты