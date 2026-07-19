Самолет авиакомпании BlueBird вскоре после вылета вернулся в аэропорт "Бен-Гурион"
время публикации: 19 июля 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 19:16
Самолет авиакомпании BlueBird, совершавший рейс в Италию, вскоре после взлета вернулся в аэропорт "Бен-Гурион".
По информации новостной службы N12, вскоре после взлета один из стюардов упал и сломал ногу.
Из BlueBird сообщили, что безопасность и здоровье пассажиров и членов экипажа являются для авиакомпании приоритетом. Член экипажа доставлен в больницу для получения медицинской помощи, для выполнения рейса будет направлена замена.
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