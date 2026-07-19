Иранские ракеты над Акабой сбили американцы, Израиль выпустил перехватчики по обломкам

По сообщению новостной службы "Кан", запущенные из Ирана в направлении Акабы ракеты были сбиты американскими системами ПВО.

Израильская система "Железный купол", размещенная под Эйлатом, также выпустила перехватчики из опасения, что крупные обломки упадут на застроенные районы.

Напомним, в 15:07 ЦАХАЛ сообщил о том, что зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Акабы в Иордании, неподалеку от границы с Израилем. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о возможности падения ракет и их обломков на израильской территории.

В ЦАХАЛе отметили, что возможно задействование ракетной тревоги на юге страны в связи с обстрелом, в случае тревоги необходимо войти в защищенное пространство. В настоящий момент инструкции Командования тыла остаются без изменений, в случае изменений будет сообщено дополнительно.

В связи с запуском ракет из Ирана в направлении иорданской Акабы были задержаны вылеты из эйлатского аэропорта "Рамон" в аэропорт "Бен-Гурион".

В Эйлате были видны перехваты ракет иорданской системой ПВО, обломки упали на проезжую часть. Ракетная тревога задействована не была.