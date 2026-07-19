ЦАХАЛ и организаторы "марша в Газу" договорились, что демонстранты остановятся на границе

ЦАХАЛ и организаторы марша в Газу достигли соглашения, в соответствии с которым участники марша не будут пытаться пройти на территорию сектора. Они соберутся на подъезде к пляжу Зиким, после чего дойдут до смотровой площадки над бывшим поселением Элей-Синай.

Ранее армия объявила значительную часть Западного Негева закрытой военной зоной, чтобы не позволить участникам марша приблизиться к сектору Газы. Ограничения будут действовать до 8 часов утра понедельника.

Марш организован движением "Нахала" и будет проходить под лозунгом "Запечатываем северную границу" или "Возвращаемся домой спустя 21 год". Ожидается, что в мероприятии примут участие министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, а также депутаты от коалиционных партий.

Организаторы выступают за восстановление еврейских поселений в северной части сектора Газы.