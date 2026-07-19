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Израиль

Приближенный клана Джаруши сдался полиции по делу о подрывах Japanika

Полиция
Организованная преступность
время публикации: 19 июля 2026 г., 17:13 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 17:13
Приближенный клана Джаруши сдался полиции по делу о подрывах Japanika
Tal Gal/Flash90

Один из ближайших соратников руководства преступного клана Джаруши Иса аль-Уахуах в ночь на воскресенье добровольно явился в полицию, занимающуюся расследованием серии нападений на рестораны Japanika. Как сообщает Walla, он явился в полицейский участок около трех часов ночи, получив повестку на допрос.

После допроса аль-Уахуах был задержан по подозрению в сговоре с целью совершения преступления, мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок его содержания под стражей до 21 июля.

По сообщению издания, полиция усиливает давление на обе стороны конфликта между кланами Мусли и Джаруши, пытаясь остановить серию перестрелок, взрывов гранат и поджогов. Давление оказывается и на находящихся за рубежом: братья Исам и Исмаил Джаруши пытались въехать в три государства, в том числе в две страны Персидского залива, но получили отказ во въезде и были депортированы. Эли Мусли, который находится в Румынии, был вызван на допрос в местную полицию, после чего материалы допроса были переданы полиции Израиля.

Израиль
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