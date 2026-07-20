Тель-Авивский суд обязал модераторов WhatsApp-группы заплатить участнику за непредотвращение клеветы

Тель-Авивский мировой суд постановил, что модераторы групп в социальных сетях и платформах моментальных сообщений несут прямую деликтную ответственность за диффамацию в случаях, когда они осведомлены о наличии оскорбительных и порочащих публикаций, но не предпринимают действий для их удаления и позволяют продолжение их распространения.

Решение было вынесено по иску против трех модераторов WhatsApp-группы ветеранов Войны Судного дня, поданному одним из участников группы. Иск был подан после десятков оскорбительных сообщений, которые на протяжении долгого времени писал о нем другой сослуживец по батальону.

В этих сообщениях в адрес истца звучали очень резкие выражения – его называли, среди прочего, "полным дерьмом", "военным преступником" и "негодяем". Автор сообщений даже утверждал, что истец бросил его на произвол судьбы во время боев на опорном пункте в ходе войны, призывал остальных сослуживцев полностью исключить его из группы бойцов батальона и добавлял, что тот "не достоин быть с нами в батальоне" и что "ему не место среди нас".

Истец сознательно решил не подавать иск против сослуживца по батальону, который фактически написал и опубликовал эти высказывания, из-за тяжелого психического состояния автора публикаций. Вместо этого он адресовал иск модераторам, утверждая, администраторы не предприняли необходимых действий и не сделали достаточно, чтобы остановить кампанию оскорблений, несмотря на неоднократные обращения с его стороны.

Модераторы требовали отклонить претензии и в свою защиту утверждали, что нет оснований возлагать юридическую ответственность на администратора группы WhatsApp за содержание и сообщения, которые размещают другие люди. По их мнению, речь идет о легитимном внутреннем историческом споре между ветеранами вокруг боевых событий Войны Судного дня, а сами они не писали и не публиковали ничего из вышеупомянутого.

Судья Яир Долгин встал на сторону истца и разъяснил в решении, что публикации явно вышли за рамки свободы слова, и должны квалифицироваться как серьезная диффамацию.

Судья подчеркнул, что модератор группы не несет автоматической ответственности за каждое написанное в ней слово, но в данном случае ответственны за диффамацию в силу длительного бездействия при осведомленности о происходящем.

Они прекрасно знали о нанесенном вреде, получали от пострадавшего четкие обращения и в течение некоторого времени воздерживались от простых и разумных действий, которые могли бы остановить причинение вреда, таких как удаление контента, блокировка автора публикаций или перевод группы в режим, при котором писать в ней могут только модераторы.

В общей сложности суд обязал ответчиков выплатить истцу 90 тысяч шекелей компенсации в совокупности.