"Русские" голоса: поддержка законов и реформ избирателями разных партий. Итоги опроса Newsru.co.il

На сайте Newsru.co.il 18 июля был завершен опрос о политических предпочтениях нашей аудитории в связи с предстоящим 27 октября голосованием на выборах в Кнессет 26-го созыва.

ИТОГИ ОПРОСА

В опросе, который проводился 17-19 июля, принял участие 6181 респондент, ответивший на 34 вопроса. 97% из них живут в Израиле и имеют право голосовать на выборах в Кнессет.

55% участников опроса определяют свои политические взгляды как умеренно правые, 21% – центристские, 11% – радикально правые, 5% – умеренно левые, менее 1% – радикально левые. 7% затруднились соотнести себя с какой-либо из предложенных категорий.

Основные итоги опроса были опубликованы накануне. Один из разделов был посвящен отношению наших читателей к законам и инициативам, которые продвигались в последние недели Кнессетом, а также к реформам, которые до сих пор не удалось реализовать ни одному израильскому парламенту. В нынешней публикации мы покажем, как зависит это отношение от того, за какую партию голосует респондент.

Ниже в публикации партии перечисляются по мере уменьшения числа голосов, которые собираются отдать им русскоязычные избиратели. Напомним, на данном этапе голоса читателей Newsru.co.il распределяются так: НДИ (Авигдор Либерман) – 35%, "Ликуд" (Биньямин Нетаниягу) – 19%, "Бэяхад" (Нафтали Беннет, Яир Лапид) – 10%, "Яшар" (Гади Айзенкот) – 8%, "Демократим" (Яир Голан) – 4%, "Оцма Йегудит" (Итамар Бен-Гвир) – 3%, партия Юлия Эдельштейна и его единомышленников, если будет создана – 3%, "Ционут Датит" (Бецалель Смотрич) – 2%, "Байт Циони – Милуимниким" (Йоаз Хендель, Хили Трупер) – 1%. Прочие партии и блоки получили менее 1% голосов читателей Newsru.co.il.

РАЗДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ И ГОСУДАРСТВА

76% наших читателей поддерживают идею полного разделения религии и государства. 15% – не поддерживают. Такая реформа не проведена.

НДИ (Либерман) – 94% поддерживают эту идею, 2% не поддерживают

"Ликуд" (Нетаниягу) – 36% поддерживают, 43% не поддерживают

"Бэяхад" (Беннет, Лапид) – 91% поддерживают, 4% не поддерживают

"Яшар" (Айзенкот) – 91% поддерживают, 5% не поддерживают

"Демократим" (Голан) – 95% поддерживают, 2% не поддерживают

"Оцма Йегудит" (Бен-Гвир) – 36% поддерживают, 50% не поддерживают

Партия Эдельштейна – 76% поддерживают, 11% не поддерживают

"Ционут Датит" (Смотрич) – 19% поддерживают, 63% не поддерживают

"Байт Циони" (Хендель, Трупер) – 84% поддерживают, 13% не поддерживают

Только среди избирателей трех указанных выше партий больше таких, кто против полного разделения религии и государства: "Ликуд", "Оцма Йегудит", "Ционут Датит".

ГЕНДЕРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ПРИ УЧЕБЕ

83% наших читателей не поддерживают закон о возможности гендерного разделения при учебе на вторую и третью академические степени. 9% – поддерживают. Закон утвержден 25-м Кнессетом в последнюю неделю работы.

НДИ – 96% не поддерживают, 1% поддерживают

"Ликуд" – 56% не поддерживают, 24% поддерживают

"Бэяхад" – 96% не поддерживают, 1% поддерживают

"Яшар" – 95% не поддерживают, 1% поддерживают

"Демократим" – 95% не поддерживают, 2% поддерживают

"Оцма Йегудит" – 48% не поддерживают, 34% поддерживают

Партия Эдельштейна – 86% не поддерживают, 6% поддерживают

"Ционут Датит" – 36% не поддерживают, 48% поддерживают

"Байт Циони" – 91% не поддерживают, 2% поддерживают

Только среди русскоязычных избирателей "Ционут Датит" больше таких, кто этот закон поддерживает. Однако закон был принят.

ГРАЖДАНСКИЕ БРАКИ

85% поддерживают идею введения в Израиле института гражданских браков. 9% – не поддерживают. Такой закон не принят, хотя о нем говорят в Кнессете десятки лет.

НДИ – 95% поддерживают, 3% не поддерживают

"Ликуд" – 62% поддерживают, 25% не поддерживают

"Бэяхад" – 96% поддерживают, 2% не поддерживают

"Яшар" – 93% поддерживают, 4% не поддерживают

"Демократим" – 93% поддерживают, 2% не поддерживают

"Оцма Йегудит" – 53% поддерживают, 37% не поддерживают

Партия Эдельштейна – 91% поддерживают, 3% не поддерживают

"Ционут Датит" – 46% поддерживают, 40% не поддерживают

"Байт Циони" – 93% поддерживают, 4% не поддерживают

То есть среди избирателей всех партий, популярных среди русскоязычных израильтян, больше сторонников введения в Израиле института гражданских браков, чем противников.

ОТМЕНА РЕФОРМЫ КАШРУТА

51% наших читателей не поддерживают отмену реформы кашрута, которая предусматривала открытие рынка для конкуренции. 35% придерживаются противоположной точки зрения. Решение было принято Кнессетом в последнюю неделю работы под давлением ультраортодоксальных партий.

НДИ – 54% не поддерживают, 37% поддерживают

"Ликуд" – 35% не поддерживают, 39% поддерживают

"Бэяхад" – 60% не поддерживают, 33% поддерживают

"Яшар" – 56% не поддерживают, 37% поддерживают

"Демократим" – 67% не поддерживают, 21% поддерживают

"Оцма Йегудит" – 40% не поддерживают, 36% поддерживают

Партия Эдельштейна – 58% не поддерживают, 32% поддерживают

"Ционут Датит" – 39% не поддерживают, 32% поддерживают

"Байт Циони" – 60% не поддерживают, 31% поддерживают

Только среди избирателей партии "Ликуд" больше таких, кто поддерживает отмену реформы кашрута.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЗАДЕРЖАНИЙ УКЛОНИСТОВ

78% наших читателей не поддерживают закон о замораживании задержаний ультраортодоксальных уклонистов от военной службы. 14% – поддерживают. Этот закон прошел в последнюю неделю работы Кнессета под давлением ультраортодоксальных партий.

НДИ – 91% не поддерживают, 7% поддерживают

"Ликуд" – 48% не поддерживают, 32% поддерживают

"Бэяхад" – 91% не поддерживают, 6% поддерживают

"Яшар" – 90% не поддерживают, 8% поддерживают

"Демократим" – 88% не поддерживают, 5% поддерживают

"Оцма Йегудит" – 51% не поддерживают, 34% поддерживают

Партия Эдельштейна – 88% не поддерживают, 6% поддерживают

"Ционут Датит" – 39% не поддерживают, 39% поддерживают

"Байт Циони" – 84% не поддерживают, 7% поддерживают

Только среди избирателей партии "Ционут Датит" по этому вопросу голоса разделились поровну. Среди избирателей других партий больше таких, кто против принятого закона.

ЗАКОН ОБ ИЗУЧЕНИИ ТОРЫ

71% наших читателей не поддерживают Основной закон об изучении Торы. 15% – поддерживают. Этот закон также был принят в последнюю неделю работы Кнессета под давлением ультраортодоксов.

НДИ – 88% не поддерживают, 3% поддерживают

"Ликуд" – 30% не поддерживают, 46% поддерживают

"Бэяхад" – 90% не поддерживают, 2% поддерживают

"Яшар" – 87% не поддерживают, 4% поддерживают

"Демократим" – 94% не поддерживают, 2% поддерживают

"Оцма Йегудит" – 37% не поддерживают, 46% поддерживают

Партия Эдельштейна – 74% не поддерживают, 7% поддерживают

"Ционут Датит" – 22% не поддерживают, 55% поддерживают

"Байт Циони" – 82% не поддерживают, 4% поддерживают

Среди избирателей партий, составлявших право-религиозную коалицию в Кнессете 25-го созыва, больше таких, кто поддерживает этот закон. Среди избирателей оппозиционных партий абсолютное большинство – против.

РАВНОПРАВИЕ

87% читателей Newsru.co.il считают, что все граждане Израиля, независимо от национальности и вероисповедания, должны обладать равными правами и обязанностями. 7% с таким подходом не согласны.

НДИ – 95% такой подход поддерживают, 2% не поддерживают

"Ликуд" – 74% поддерживают, 15% не поддерживают

"Бэяхад" – 95% поддерживают, 3% не поддерживают

"Яшар" – 95% поддерживают, 2% не поддерживают

"Демократим" – 97% поддерживают, 1% не поддерживают

"Оцма Йегудит" – 63% поддерживают, 27% не поддерживают

Партия Эдельштейна – 85% поддерживают, 8% не поддерживают

"Ционут Датит" – 53% поддерживают, 31% не поддерживают

"Байт Циони" – 84% поддерживают, 9% не поддерживают

И здесь наблюдается редкое единодушие среди русскоязычных избирателей, независимо от их партийных предпочтений. При этом напомним, что с 2018 года в Израиле действует Основной закон "Израиль – национальное государство еврейского народа" ("хок леом"), который его критики считают дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ С ПТСР

86% наших читателей поддерживают поправку к закону об инвалидах, закрепляющую статус военнослужащих с посттравматическим синдромом в результате боевых действий. Только 2% – против. Эта поправка принята нынешним Кнессетом в последнюю неделю работы, причем ее поддержали как коалиция, так и оппозиция.

НДИ – 88% поддерживают, 2% не поддерживают

"Ликуд" – 86% поддерживают, 2% не поддерживают

"Бэяхад" – 87% поддерживают, 1% не поддерживают

"Яшар" – 88% поддерживают, 2% не поддерживают

"Демократим" – 81% поддерживают, 2% не поддерживают

"Оцма Йегудит" – 81% поддерживают, 5% не поддерживают

Партия Эдельштейна – 88% поддерживают, 3% не поддерживают

"Ционут Датит" – 76% поддерживают, 6% не поддерживают

"Байт Циони" – 91% поддерживают, 0% не поддерживают

Среди наших читателей – почти единодушная поддержка, независимо от политических предпочтений.

РАЗДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЮРСОВЕТНИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА

43% наших читателей поддерживают законопроект о разделении функций юридического советника правительства (речь идет о реформе статуса юридического советника правительства и генерального прокурора). 30% – не поддерживают. Кнессет 25-го созыва утвердил лишь частичное решение по данному вопросу в последнюю неделю работы.

НДИ – 27% поддерживают, 39% не поддерживают

"Ликуд" – 90% поддерживают, 1% не поддерживают

"Бэяхад" – 16% поддерживают, 52% не поддерживают

"Яшар" – 16% поддерживают, 54% не поддерживают

"Демократим" – 9% поддерживают, 65% не поддерживают

"Оцма Йегудит" – 92% поддерживают, 3% не поддерживают

Партия Эдельштейна – 59% поддерживают, 18% не поддерживают

"Ционут Датит" – 91% поддерживают, 2% не поддерживают

"Байт Циони" – 38% поддерживают, 31% не поддерживают

В данном случае избиратели партий, составлявших коалицию в Кнессете 25-го созыва, в абсолютном большинстве за разделений функций юрсоветника. При этом только избиратели "Демократим" в подавляющем большинстве – против. Мнение избирателей прочих оппозиционных партий разделилось.

РЕФОРМА РЫНКА ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

50% наших читателей не поддерживают закон о реформе рынка телерадиовещания в Израиле, проведенный по инициативе нынешней правящей коалиции. 23% – поддерживают. Этот закон был принят в последнюю неделю работы Кнессета по инициативе "Ликуда".

НДИ – 72% не поддерживают, 3% поддерживают

"Ликуд" – 3% не поддерживают, 74% поддерживают

"Бэяхад" – 72% не поддерживают, 3% поддерживают

"Яшар" – 74% не поддерживают, 3% поддерживают

"Демократим" – 88% не поддерживают, 2% поддерживают

"Оцма Йегудит" – 3% не поддерживают, 78% поддерживают

Партия Эдельштейна – 36% не поддерживают, 24% поддерживают

"Ционут Датит" – 1% не поддерживают, 76% поддерживают

"Байт Циони" – 56% не поддерживают, 13% поддерживают

И снова повторяется сценарий, когда избиратели партий нынешней коалиции преимущественно – за реформу, инициированную "Ликудом", а избиратели партий нынешней оппозиции – против.

ГОЛОСОВАНИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

52% наших читателей выступают за то, чтобы разрешить голосование из-за рубежа. 29% – против. Напомним, что в настоящее время закон допускает возможность голосования на израильских выборах из-за рубежа лишь для очень незначительной части граждан: государственных служащих и других лиц, находящихся за границей по служебной линии, а также их супругов и детей в возрасте до 20 лет. Для большинства израильтян, находящихся в день выборов за пределами страны, такая возможность не предусмотрена.

НДИ – 68% за предоставление такой возможности, 16% против

"Ликуд" – 26% за, 54% против

"Бэяхад" – 62% за, 19% против

"Яшар" – 68% за, 15% против

"Демократим" – 67% за, 17% против

"Оцма Йегудит" – 28% за, 57% против

Партия Эдельштейна – 45% за, 31% против

"Ционут Датит" – 22% за, 62% против

"Байт Циони" – 60% за, 20% против

В данном случае избиратели действующей коалиции преимущественно против, избиратели оппозиции – за. По всей видимости, в коалиции многие полагают, что голосование из-за рубежа даст дополнительное преимущественно партиям, противостоящим право-религиозному лагерю.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Отметим совпадение позиций почти по всем законопроектам, инициативам и реформам избирателей четырех партий – НДИ, "Бэяхад", "Яшар", "Демократим". Близки и позиции избирателей трех партий нынешней коалиции – "Ликуд", "Оцма Йегудит", "Ционут Датит".