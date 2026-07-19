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Израиль

Внимание, розыск: пропал 26-летний Рои Равиво из Рош а-Аина

Полиция
Розыск
время публикации: 19 июля 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 14:20
Внимание, розыск: пропал 26-летний Рои Равиво из Рош а-Аина
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего представителя группы риска, здоровью и благополучию которого грозит опасность. Пропал 26-летний Рои Равиво из Рош а-Аина, в последний раз его видели в субботу 18 июля, и с тех пор его следы затерялись.

Приметы пропавшего: рост 159 см, полный, темные волосы, карие глаза. Был одет в черные короткие брюки, носит "цицит" (ритуальную накидку с кисточками).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Рош а-Аина по телефону 03-9004444.

Израиль
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