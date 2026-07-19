Израильтянин приговорен к 20 годам лишения свободы за изнасилования партнерши и их маленькой дочери

Окружной суд в Лоде приговорил к 20 годам и 3 месяцам лишения свободы мужчину, признанного виновным в совершении сексуальных преступлений против своей партнерши и их трехлетней дочери. Суд также обязал его выплатить компенсацию в размере 150 тысяч шекелей потерпевшей и ее дочери.

Следствием установлено, что подсудимый неоднократно совершал сексуальное насилие над своей трехлетней дочерью, фиксируя происходившее на мобильный телефон. Установлено, что он насиловал девочку, когда она спала. Кроме того, этот человек неоднократно прибегал к сексуальному насилию в отношении своей партнерши.

Подсудимый был признан виновным по четырем пунктам обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 16 лет и являющейся членом семьи, и в совершении непристойных действий против своей маленькой дочери, а также по трем пунктам обвинения в изнасиловании.