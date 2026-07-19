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Мир

Трамп: "Антироссийские санкции надо распространить на Иран"

Иран
Россия
Дональд Трамп
время публикации: 19 июля 2026 г., 16:33 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 16:35
Трамп: "Антироссийские санкции надо распространить на Иран"
AP Photo/Vahid Salemi

Президент США Дональд Трамп выступил в сети Truth Social с призывом распространить антироссийские санкции на Иран. "Республиканцы должны сделать это. Это то, что хотел Линдси, и это то, что произойдет", – написал он.

Напомним: сенатор-республиканец Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля в результате расслоения аорты, был одним из самых последовательных сторонников Израиля и Украины на Капитолийском холме. Он готовил новый пакет санкций против России, которые намеревался распространить и на Иран.

Незадолго до смерти Грэм посетил Украину, где 10 июля встречался с президентом Владимиром Зеленским и обсуждал усиление санкционного давления на Россию. Это был его десятый визит в Украину после начала полномасштабной войны.

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