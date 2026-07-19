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В аэропорту Лондона поврежден самолет Israir, в Израиле полагают, что это сделано преднамеренно

Транспорт
Авиация
Великобритания
время публикации: 19 июля 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 18:24
В аэропорту Лондона поврежден самолет Israir, в Израиле полагают, что это сделано преднамеренно
Wikipedia.org. Фото: Ercan Karakas

Рейс авиакомпании Israir из Лондона в Тель-Авив, запланированный на пятницу, был отменен после того, как автомобиль одной из наземных служб врезался в самолет.

После столкновения лайнеру потребовалась техническая проверка, что привело к отмене рейса и сбоям в расписании. Часть пассажиров разместили в гостиницах, другие остались в аэропорту в ожидании другого рейса. Пассажиры, соблюдающие шаббат, были вынуждены остаться в Лондоне до воскресенья.

По словам пассажиров, после происшествия они около часа находились в самолете без кондиционирования, а затем еще примерно час ждали окончательного решения об отмене рейса.

Сайт "Мако" пишет, что это третий случай в аэропорту Лондона, когда автомобиль обслуживающей компании "задевает" самолет Israir. В связи с повторением инцидентов в Израиле возникли подозрения, что столкновение было преднамеренным и имеет националистический мотив.

Израиль обратился к британским и лондонским авиационным властям с требованием разъяснений.

Мир
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