Кац объявил об отстранении основателя "Братьев по оружию" от резервистской службы

Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что распорядился отстранить от резервистской службы одного из основателей движения "Братья по оружию" и представителя партии "Демократим" Омри Ронена.

Причиной этого решения он назвал "призывы Ронена к отказу от службы по политическим мотивам". "Отказничество не вернется в ЦАХАЛ, – написал министр обороны в своем аккаунте в социальной сети Х. – Нулевая терпимость к отказничеству – я полон решимости искоренить это явление из ЦАХАЛа, как я делал с начала своей каденции в качестве министра обороны. Закон един для всех".

Кац сообщил, что попросил начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира убедиться, "что Омри Ронен, призывавший военнослужащих отказываться от выполнения приказов по политическим мотивам, будет исключен из всех видов службы в ЦАХАЛе".

По словам министра обороны, ЦАХАЛ должен оставаться вне политических разногласий и служить только безопасности Израиля.