x
19 июля 2026
|
последняя новость: 16:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 16:41
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кац объявил об отстранении основателя "Братьев по оружию" от резервистской службы

Исраэль Кац
время публикации: 19 июля 2026 г., 16:25 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 16:25
Представитель партии "Демократим" Омри Ронен
Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что распорядился отстранить от резервистской службы одного из основателей движения "Братья по оружию" и представителя партии "Демократим" Омри Ронена.

Причиной этого решения он назвал "призывы Ронена к отказу от службы по политическим мотивам". "Отказничество не вернется в ЦАХАЛ, – написал министр обороны в своем аккаунте в социальной сети Х. – Нулевая терпимость к отказничеству – я полон решимости искоренить это явление из ЦАХАЛа, как я делал с начала своей каденции в качестве министра обороны. Закон един для всех".

Кац сообщил, что попросил начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира убедиться, "что Омри Ронен, призывавший военнослужащих отказываться от выполнения приказов по политическим мотивам, будет исключен из всех видов службы в ЦАХАЛе".

По словам министра обороны, ЦАХАЛ должен оставаться вне политических разногласий и служить только безопасности Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2024

"Едиот Ахронот": распоряжение Каца о не призыве одного из глав "Ахим ла-нешек" не дошло до генштаба
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Исраэль Кац отменил призыв активиста "Ахим ле-Нешек" на резервистскую службу