Президент Ливана встретился в Вашингтоне с Марко Рубио

Президент Ливана Жозеф Аун встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Марко Рубио. Во вторник ожидается встреча Ауна с президентом США Дональдом Трампом.

Стороны обсуждают перспективы израильско-ливанских мирных переговоров, передачу части "зоны безопасности" под контроль ливанской армии, ситуацию вокруг разоружения шиитской террористической организации "Хизбалла" и другие вопросы.