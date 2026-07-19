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Мир

Президент Ливана встретился в Вашингтоне с Марко Рубио

Ливан
США
время публикации: 19 июля 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 18:55
Президент Ливана встретился в Вашингтоне с Марко Рубио
Eric Lee/Pool Photo via AP; AP Photo/Hussein Malla

Президент Ливана Жозеф Аун встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Марко Рубио. Во вторник ожидается встреча Ауна с президентом США Дональдом Трампом.

Стороны обсуждают перспективы израильско-ливанских мирных переговоров, передачу части "зоны безопасности" под контроль ливанской армии, ситуацию вокруг разоружения шиитской террористической организации "Хизбалла" и другие вопросы.

Мир
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