Президент Ливана встретился в Вашингтоне с Марко Рубио
время публикации: 19 июля 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 18:55
Президент Ливана Жозеф Аун встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Марко Рубио. Во вторник ожидается встреча Ауна с президентом США Дональдом Трампом.
Стороны обсуждают перспективы израильско-ливанских мирных переговоров, передачу части "зоны безопасности" под контроль ливанской армии, ситуацию вокруг разоружения шиитской террористической организации "Хизбалла" и другие вопросы.
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