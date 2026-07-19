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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе уничтожены несколько объектов террористической инфраструктуры

Газа
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
время публикации: 19 июля 2026 г., 18:49 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 18:49
ЦАХАЛ: в Газе уничтожены несколько объектов террористической инфраструктуры
Tsafrir Abayov/Flash90

В ночь на 19 июля ЦАХАЛ нанес удары нескольким объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа в различных районах сектора Газы, сообщила армейская пресс-служба.

Среди пораженных целей - склад вооружений, цех по производству оружия и ракетная установка. В ЦАХАЛе подчеркивают, что вооружения, находившиеся на этих объектах, предназначались для атак на военнослужащих, действующих в районе "желтой линии", и на мирных жителей Израиля.

"Силы Южного военного округа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любых угроз", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Израиль
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