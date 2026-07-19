Контролер компании "Экстра", вытолкнувший пассажира из автобуса, предстанет перед судом

Полиция Центрального округа подала обвинительное заключение против контролера автобусной компании "Экстра" Давида Эпнагера, проявившего агрессию по отношению к пассажиру.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 2 февраля в автобусе маршрута №65. По версии обвинения, когда пассажир попытался войти через заднюю дверь, контролер заявил ему: "Ты не войдешь", после чего оттолкнул его и помешал подняться в салон.

Водитель открыл переднюю дверь и позволил пассажиру войти, однако контролер не позволил пассажиру оплатить поездку и потребовал выйти на следующей остановке. Когда автобус остановился и открыл дверь, контролер толкнул мужчину, и он упал на тротуар, получив травму руки.

Контролеру предъявлены обвинения в угрозах, нападении и причинении телесных повреждений пассажиру.