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Израиль

Контролер компании "Экстра", вытолкнувший пассажира из автобуса, предстанет перед судом

Транспорт
Суд
время публикации: 19 июля 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 17:12
Контролер компании "Экстра", вытолкнувший пассажира из автобуса, предстанет перед судом
Nati Shohat/Flash90

Полиция Центрального округа подала обвинительное заключение против контролера автобусной компании "Экстра" Давида Эпнагера, проявившего агрессию по отношению к пассажиру.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 2 февраля в автобусе маршрута №65. По версии обвинения, когда пассажир попытался войти через заднюю дверь, контролер заявил ему: "Ты не войдешь", после чего оттолкнул его и помешал подняться в салон.

Водитель открыл переднюю дверь и позволил пассажиру войти, однако контролер не позволил пассажиру оплатить поездку и потребовал выйти на следующей остановке. Когда автобус остановился и открыл дверь, контролер толкнул мужчину, и он упал на тротуар, получив травму руки.

Контролеру предъявлены обвинения в угрозах, нападении и причинении телесных повреждений пассажиру.

Израиль
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