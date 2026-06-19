Трамп, Нетаниягу и голоса оппозиции. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Дискуссия о том, является ли Израиль де-факто вассальным государством США продолжается уже много лет, и судя по всему, у этого вопроса есть более одного правильного ответа. Однако тот факт, что президент США (вернее президенты США) являются активными игроками на израильском политическом поле, оспаривать не приходится. Президенты США и их советники никогда не скрывали от израильтян своего отношения к их (нашим) премьер-министрам. Билл Клинтон очень хотел в 1996 году, чтобы Шимон Перес победил Биньямина Нетаниягу, а у Джорджа Буша-младшего были прекрасные отношения с Ариэлем Шароном. Барк Обама говорил, что Биньямин Нетаниягу будет рад произнести красивую речь на его похоронах, а Джо Байден хоть и стремился отделить личное (довольно неплохое, кстати) отношение к Нетаниягу от раздражения, которое вызывали у него действия израильского премьера, не мог скрыть своего сожаления, что во главе правительства Израиля не стоит кто-то другой. А затем пришел Дональд Трампа, и как он любит, перевернул все с ног на голову.

Нетаниягу хорошо знаком с США, однако то, что произошло в последние недели, особенно в последние дни, выходит за рамки внешней политики и стратегии и смыкается с такими дисциплинами как психология. Непредсказуемость Трампа была единственным предсказуемым компонентом его характера, и как следствие, его политики. Однако даже те, кто наблюдая кадры скандальной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме зимой 2025 года, говорили о том, что в какой-то момент на месте президента Украины может оказаться премьер-министр Израиля, не могли себе представить, что сальто президента США будет таким головокружительным и непостижимым.

Не исключено, кстати, что и этот поворот не окончателен. Пройдут недели, пройдут два месяца, отведенные на переговоры, а потом еще два, позади останутся Мондиаль, празднования 250-летия США, выборы середины каденции, и Трамп, освободившийся от необходимости набирать очки в общественном мнении, может совершить еще один поворот, тем более что Иран, вероятнее всего, даст более одного повода. Но на данный момент, ситуация выглядит как кризис стратегического масштаба, с которым приходится иметь дело правительству Израиля. А главе "Ликуда", он же глава правительства, приходится иметь дело и с политическими последствиями этого кризиса.

В отношениях с ультраортодоксами все так же не очень гладко, однако, как известно, кто платит, то и заказывает музыку. Если в паре США – Израиль, музыку заказывают в Вашингтоне, то в отношениях Нетаниягу – ультраортодоксы, платит (в прямом и переносном смысле слова) он. А значит он и определяет. Во всяком случае, пока что.

В оппозиции на этой неделе шли по очень тонкому льду. С одной стороны, такое завершение войны открыло почти неограниченные возможности для нападок на Нетаниягу. С другой стороны, эти нападки могут выглядеть как злорадство, а не критика, и с электоральной точки зрения такая реакция может иметь эффект бумеранга. Именно поэтому в оппозиции уделяли больше внимания соревнованию за звание самого популярного оппозиционного блока. Чем дольше, тем внушительней позиции Айзенкота. Беннет пытается изменить тенденцию и ищет нестандартные решения.

Нетаниягу vs Трамп: предвыборный ущерб или новые возможности?

Соглашение США с Ираном является плохим не только для Израиля и для западной цивилизации. Это соглашение, вступившее в силу за 120 дней до выборов, выбивает предвыборную почву из-под ног премьер-министра. Еще совсем недавно одной из основ предвыборной кампании "Ликуда" были союз Нетаниягу с Трампом и достижения, ставшие результатом этого союза. Завершение войны в Иране и крайне резкие высказывания Трампа в адрес Израиля и Нетаниягу ставят над этим союзом и его эффективностью большой знак вопроса. На уходящей неделе сообщалось, что "Ликуд" отменил кампейн, превозносящий стратегический союз Нетаниягу и Трампа. Вряд ли американский президент приедет теперь в Израиль, чтобы произнести речь в поддержку Нетаниягу. И главная дилемма, перед которой стоит сейчас премьер-министр Израиля: идти ли на публичный кризис с Трампом или пытаться, как Нетаниягу привык, переждать бурю, надеясь на лучшее.

В 2015 году премьер-министр Израиля пошел на открытую конфронтацию с американской администрацией на фоне соглашения с Ираном. Того самого соглашения, из которого США вышли по настоянию Нетаниягу в 2018 году. 3 марта 2015 года премьер-министр выступил в Конгрессе США с речью, направленной против одного из важнейших решений администрации. Три итога были у этой речи Нетаниягу: атомная сделка осталась в силе, есть те, кто утверждают, что речь стала важным вкладом в то незавидное состояние, в котором находятся сегодня отношения Израиля с Демократической партией США, и есть те, кто утверждают, что эта речь спасла предвыборную "Ликуда". Она была произнесена за две недели до выборов, когда "Ликуд" по всем опросам уступал "Сионистскому лагерю" во главе с Ицхаком Герцогом и Ципи Ливни. Чем завершились те выборы хорошо известно.

Не очевидно, что открытая конфронтация с Дональдом Трампом принесет те же плоды. В окружении премьер-министра проверяют на данный момент возможность организовать визит Нетаниягу в США для встречи с Трампом. Вероятнее всего, этот визит состоится только в том случае, если будет гарантирован его положительный итог. На данный момент, до этого далеко.

И есть один человек, который, вероятнее всего испытал определенное облегчение. Зовут его Ицхак Герцог. В последние недели глава государства находился под давлением из Вашингтона, где очень хотели, чтобы он предоставил помилование премьер-министру Израиля. Судя по всему, сейчас давление ослабнет или исчезнет совсем. Помимо охлаждения отношений между Трампом и Нетаниягу, у судебного процесса есть свои динамика и свой график. На этой неделе завершился допрос премьер-министра, а значит отпала необходимость в его присутствии в суде. Это, напомним было главным мотивом, на котором основывалась просьба об амнистии. Возможность премьер-министра вернуться к своим обязанностям на полную ставку, в большой степени делает просьбу о помиловании неактуальной. И все же, рано сбрасывать со счетов связь кризиса в отношениях с Трампом, судебный процесс и политическое будущее премьер-министра. В политической системе не исключают возможности того, что в случае реальной угрозы поражения на выборах, внесудебная сделка вновь замелькает на горизонте. Судя по первым опросам, меморандум Ирана и США не влияет заметно на политический расклад сил.

Ультраортодоксы против коалиции: манипуляции или новые союзы

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил главам ультраортодоксальных партий, что закон о яслях утвержден не будет. "В коалиции нет большинства", – сообщил Нетаниягу. "Нет проблем, – ответили в ультраортодоксальных партиях. – Нет закона о яслях, нет законов, которые важны для коалиции".

Премьер-министр смотрит на календарь и улыбается. Он может записать себе в актив еще одну победу в тактической войне с ультраортодоксальными фракциями. "Харедим" хотели выборов в середине сентября, Нетаниягу – в конце октября. Время ушло, и выборов в середине сентября уже не будет. Не будет и закона о яслях, ради утверждения которого Нетаниягу изначально просил ультраортодоксов не торопиться с роспуском Кнессета.

В "Яадут а-Тора" давно пришли к убеждению, что премьер-министр водит их за нос. С первого дня работы нынешней коалиции ее руководство не скупится на обещания, многие из которых были записаны в коалиционные соглашения. Однако, как уже говорилось, на практике "харедим" не получили от этой коалиции практически ничего, и все, что им остается – блокировать инициативы коалиции. Это они делают уже несколько месяцев, однако Нетаниягу всякий раз находил выход из положения, утверждая то, что считал важным.

Сейчас ситуация обострена почти до предела. Ультраортодоксы нуждаются хоть в каком-то достижении. Нетаниягу нуждается в сохранении блока, так как после выборов, и Нетаниягу этого опасается все больше, могут найтись партии, которые сделают "харедим" заманчивые предложения.

И все же Нетаниягу решил не продвигать закон о яслях. И дело не только в наличии или отсутствии большинства на пленарном заседании Кнессета. За свою долгую политическую жизнь Нетаниягу решал задачи и посложнее. Судя по всему, премьер-министр пришел к выводу о том, что электоральная цена за утверждение этого действительно возмутительного закона, будет непомерно высокой.

Ультраортодоксы не бросают слов на ветер. В ответ на отзыв закона о яслях, они заблокировали продвижение реформы СМИ, инициированной министром связи Шломо Караи. В последней попытке пойти навстречу ШАС и "Яадут а-Тора", Нетаниягу инициировал утверждение закона, освобождающего уклонистов от уголовной ответственности. Против этого закона выступают почти все: юридический советник Кнессета, ультраортодоксы, депутаты от коалиционных партий. Судя по всему, и эта инициатива останется тем, что когда-то называлось имитацией бурной деятельности. Нетаниягу это вполне устроит, ведь выборы почти гарантированно пройдут в конце октября.

Айзенкот vs Беннет: кто выйдет в финал?

На этой неделе телеканал "Решет" опубликовал сообщение, согласно которому глава блока "Бэяхад" Нафтали Беннет проверял возможность расторжения союза с партией "Еш Атид". Причиной такого шага, по сообщению "Решет", было снижение показателей в опросах, особенно на фоне усиления партии "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом. В окружении Беннета опровергли эту публикацию, однако не сняли с повестки дня возможности изменений в конструкции оппозиционного блока. "Только крупный блок может привести к победе, весь блок должен объединиться", – заявили в окружении Беннета.

Соотношение сил в оппозиционном блоке стремительно меняется в пользу Гади Айзенкота. Не очевидно, что прямой причиной является союз Беннета с Лапидом. Однако в окружении Беннета разочарованы союзом с "Еш Атид", так как этот союз, так считают приближенные Беннета, отпугивает избирателей, склоняющихся вправо.

На этом фоне стремительно растет популярность партии Гади Айзенкота. Бывший начальник генерального штаба проводит встречи с избирателями, собирая сотни людей. Одна из таких встреч состоялась на этой неделе в городе Йегуд-Моносон. Более 200 человек собрались, чтобы послушать Айзенкота. Он вкратце представил свою программу, которую вполне можно назваать "за все хорошее, против всего плохого", иными словами то, под чем может подписаться абсолютное большинство избирателей. Но собравшихся более всего интересовало, как именно Айзенкот собирается победить Нетаниягу. Четкого ответа они не получили, прежде всего потому что на данный момент нет никакой тенденции перехода избирателей из блока сторонников Нетаниягу к партии Айзенкота. На данный момент Айзенкот собирает голоса, которые теряют Беннет и Лапид.

Оптимистичный показатель, с точки зрения Айзекнота, заключается в том, что уже в нескольких опросах он опережает Нетаниягу в том, что касается соответствия должности премьер-министра.

Вопрос объединения Лапида, Беннета и Айзенкота остается открытым. В блоке "Бэяхад" продолжают призывать к такому объединению и отмечают, что "сделают все для того, чтобы победить на выборах". Под "все", в данном случае, подразумевается готовность уступить первое место в совместном списке Айзенкоту.

Сам он заявил на встрече со своими сторонниками, что все должно оцениваться, исходя из того приближает ли тот или иной шаг победу или нет. "На данный момент, опросы не свидетельствуют о том, что создание общего списка с Лапидом и Беннетом приблизит победу на выборах", – сказал он.

Окончательно этот вопрос будет решаться перед самым закрытием предвыборных списков.

Несмотря на стремление быть "государственным" и оставаться в зоне "чистой политики", Айзенкот готов время от времени потрафить своим избирателям и активистам. Во время встречи в Йегуд-Моносоне одна из участниц, задавая вопрос, назвала премьер-министра Биньямина Нетаниягу гнусным, а нынешнюю коалицию "компанией мусора". Айзенкот никак не отреагировал на подобную лексику.