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Израиль

Источник: Израиль согласился на прекращение боевых действий против "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 19 июня 2026 г., 16:43 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 17:41
Израиль согласился на прекращение боевых действий против "Хизбаллы"
Ayal Margolin/Flash90
Израиль согласился на прекращение боевых действий против "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильский источник подтвердил, что Израиль согласился на прекращение боевых действий против "Хизбаллы".

При этом силы ЦАХАЛа останутся в южном Ливане и смогут действовать против "возникающих угроз". По словам источника, "если "Хизбалла" не будет атаковать – мы не будем атаковать их. Если они нападут на нас – мы ответим".

Ранее о том, что Израиль и "Хизбалла" договорились о прекращении огня, которое вступит в силу в 16:00, в пятницу, 19 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный американский чиновник.

США "пообещали" Ирану, что Израиль не будет усиливать интенсивность своих ударов в южном Ливане, но теперь "все зависит от того, остановится ли "Хизбалла". Об этом сообщал CNN со ссылкой на собственный источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN: "Хизбалла" нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить все как есть, о чем было передано иранцам, и теперь дело за "Хизбаллой" – она должна остановиться".

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