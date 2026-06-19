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Израиль

ЦАХАЛ в течение ночи атаковал позиции "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 19 июня 2026 г., 08:01 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 08:03

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в течение ночи израильские войска наносили удары по боевикам и объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в нескольких районах южной части Ливана.

В сообщении подчеркивается, что атаки произведены в связи с постоянными нарушениями условий соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла".

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