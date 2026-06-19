ЦАХАЛ в течение ночи атаковал позиции "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 19 июня 2026 г., 08:01 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 08:03
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в течение ночи израильские войска наносили удары по боевикам и объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в нескольких районах южной части Ливана.
В сообщении подчеркивается, что атаки произведены в связи с постоянными нарушениями условий соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла".