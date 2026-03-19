x
19 марта 2026
последняя новость: 12:33
Израиль

Уничтожен глава военной разведки ХАМАСа в Хан-Юнисе, организатор резни 7 октября

время публикации: 19 марта 2026 г., 12:09 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 12:21
ЦАХАЛ в сотрудничестве с ШАБАКом в среду, 18 марта, ликвидировал высокопоставленного террориста ХАМАСа по имени Мухаммад Абу Шала, начальника военной разведки террористической организации ХАМАС в бригаде "Хан-Юнис".

Во время войны Шала выполнял функции офицера разведки командиров бригады и принимал участие в планировании резни 7 октября в рамках бригады "Хан-Юнис". Кроме того, в последнее время Шала, в нарушение соглашения, занимался восстановлением возможностей организации в секторе Газы и планировал террористические атаки против сил ЦАХАЛа, действующих в секторе, и против Государства Израиль.

Удар по боевику был нанесен точечно с целью устранения непосредственной угрозы для сил ЦАХАЛа. Перед атакой были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

