Уничтожен глава военной разведки ХАМАСа в Хан-Юнисе, организатор резни 7 октября

ЦАХАЛ в сотрудничестве с ШАБАКом в среду, 18 марта, ликвидировал высокопоставленного террориста ХАМАСа по имени Мухаммад Абу Шала, начальника военной разведки террористической организации ХАМАС в бригаде "Хан-Юнис".

Во время войны Шала выполнял функции офицера разведки командиров бригады и принимал участие в планировании резни 7 октября в рамках бригады "Хан-Юнис". Кроме того, в последнее время Шала, в нарушение соглашения, занимался восстановлением возможностей организации в секторе Газы и планировал террористические атаки против сил ЦАХАЛа, действующих в секторе, и против Государства Израиль.

Удар по боевику был нанесен точечно с целью устранения непосредственной угрозы для сил ЦАХАЛа. Перед атакой были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.