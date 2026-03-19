19 марта 2026
последняя новость: 10:53
19 марта 2026
19 марта 2026
последняя новость: 10:53
19 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

В центре Тель-Авива задержаны нелегалы с сотнями поддельных удостоверений личности

Нелегалы
время публикации: 19 марта 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 10:48

Сотрудники полиции округа Яркон провели масштабную операцию против нелегалов в Тель-Авиве, в ходе которой были задержаны десять человек, не имевших разрешений на въезд и пребывание в Израиле.

В ходе одного из задержаний в хостеле в центре Тель-Авива были обнаружены четверо палестинских нелегалов, у которых при себе были сотни удостоверений личности.

Речь идет о палестинцах в возрасте от 20 до 30 лет, уроженцах Хеврона и Бейт-Лехема. При обыске у них были изъяты сотни израильских удостоверений личности, предположительно поддельных, включая вкладыши к удостоверениям, а также карточки больничных касс и различные другие документы, не принадлежащие задержанным.

Все подозреваемые были доставлены на допрос в полицейский участок и, как ожидается, будут доставлены в суд для рассмотрения их дела.

Израиль
