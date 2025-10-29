Арестован палестинец с поддельным удостоверением личности, работавший на муниципалитет

Полиция Гиватаима арестовала 21-летнего палестинского нелегала из деревни Ябед, который незаконно находился в Израиле и при помощи поддельного удостоверения личности устроился на работу у подрядчика, выполнявшего услуги озеленения по муниципальным контрактам.

В полицию поступило сообщение о подозрительном человеке в сигнальном жилете с надписью "муниципальные службы", который находился на улице Шенкин. Патрульным полицейским подозреваемый предъявил израильское удостоверение личности, оказавшееся поддельным.

Нелегал был задержан и доставлен в полицейский участок для допроса. Расследованием было установлено, что он на протяжении трех месяцев работал в системе городского озеленения Гиватаима через подрядчика. Подрядчику нелегал заявил, что является гражданином Израиля.

Против нелегала подано обвинительное заключение, ему вменяется незаконное пребывание в Израиле, выдавание себя за другое лицо, использование поддельного удостоверения личности.