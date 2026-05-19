Бен-Гвир отказывается возобновлять союз со Смотричем и рассчитывает на десять мандатов

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир намерен самостоятельно баллотироваться на выборах в Кнессет 26 созыва.

Как сообщает "Маарив", Бен-Гвир категорически отвергает попытки премьер-министра Биньямина Нетаниягу привести к созданию единого предвыборного списка "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит". Как сообщает Анна Райва-Барская, Бен-Гвир убежден, что самостоятельное участие в выборах принесет ему не менее десяти мандатов.

Согласно опубликованной информации в последние недели премьер-министр Биньямин Нетаниягу предпринимает усилия по созданию единого предвыборного списка на правом фланге, подобно тому, который был создан перед выборами в Кнессет 25-го созыва. Тогда Нетаниягу привел к созданию технического блока партий "Ционут Датит", "Оцма Иегудит" и "Ноам". Целью создания такого списка было гарантировать сохранение голосов. На сей раз, угроза утраты голосов еще более серьезная, так как две из трех упомянутых партий по большинству опросов не проходят электоральный барьер.

Со своей стороны Итамар Бен-Гвир возражает против объединения, так как полагает, что в случае самостоятельного участия в выборах, у него есть шансы получить голоса тех, кто не связан с национально-религиозным сегментом и не является автоматическим сторонником его идеологии.