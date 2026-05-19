Во время ареста подозреваемых в причастности к массовой драке сотрудники полиции спасли щенка

Сотрудники полиции Северного округа, прибывшие на вызов о массовой драке, в ходе задержания подозреваемых обнаружили щенка, содержавшегося в ненадлежащих условиях. После получения заключения ветеринара о необходимости передачи собаки в добрые руки и отсутствия желающих взять ее к себе, один из полицейских решил забрать щенка в свой дом.

По сообщению полиции, 9 мая в диспетчерскую поступило сообщение о массовой драке в поселке Иксаль. На место прибыли крупные силы полиции, задержали нескольких подозреваемых и изъяли различные улики.

Во время прочесывания местности полицейские услышали скуление собаки, доносившееся из одного из складских помещений. После того как все находившиеся рядом люди отрицали какую-либо связь со складом, полицейские вскрыли помещение и обнаружили щенка, которого держали в полной темноте и тяжелых условиях.

Полицейские забрали собаку и передали материалы о ее содержании лицензированному ветеринару, который распорядился изъять щенка и передать его на поиски новой семьи.

Поскольку в течение субботы полицейским не удалось найти место, готовое принять собаку, старший сержант Мухаммад Гадер решил временно забрать ее к себе домой, пока не найдется приемная семья.

Во время пребывания в доме между щенком и семьей полицейского установилась тесная связь, и в итоге Гадер решил оставить собаку у себя. С тех пор щенок живет вместе с семьей Гадер в новом доме.