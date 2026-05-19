Полиция изъяла в Тель-Авиве десятки электросамокатов и электровелосипедов

В ходе целевой полицейской операции, проводившейся сотрудниками полиции Тель-Авивского округа совместно с муниципалитетом города, были изъяты десятки электросамокатов и электровелосипедов.

Особое внимание во время операции уделялось нарушениям правил дорожного движения со стороны пользователей средств микромобильности.

Сотрудники дорожной полиции округов Аялон и Яркон изъяли 31 электросамокат и электровелосипед за отсутствие регистрационных номерных знаков, владельцам выписаны штрафы. В числе изъятого двухколесного транспорта – множество электровелосипедов, владельцы которых работали курьерами.

Полиция обещает продолжить усиленные меры по контролю за нарушениями со стороны пользователей средств микромобильности в Тель-Авиве с целью предотвращения ДТП и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.