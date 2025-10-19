x
19 октября 2025
Израиль

Адвокат, виновный в гибели военнослужащей, приговорен к шести годам тюрьмы

Судебные решения
ДТП
время публикации: 19 октября 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 14:09
Адвокат, виновный в гибели военнослужащей, приговорен к шести годам тюрьмы
Пресс-служба полиции Израиля

Окружной суд в Хайфе приговорил 32-летнего адвоката Рафу Асалана из Нагарии к шести годам тюрьмы за причинение смерти по халатности, неоказание помощи пострадавшим, нанесение тяжелых увечий и создание помех следствию.

Кроме того, Асалан был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения условно, выплате компенсации в размере сотен тысяч шекелей и лишению водительских прав на 12 лет.

В ночь на 6 февраля 2022 года Асалан, находясь за рулем автомобиля Kia Sportage, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai. В результате аварии погибла лейтенант ЦАХАЛа Амит Итах, а находившиеся вместе с ней в автомобиле Ям Радкер и Шахар Кехила получили тяжелые травмы.

Асалан скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшим и не вызвав спасателей, а несколько часов спустя прислал своего брата, уговорив его взять на себя вину за ДТП. Сам Асалан бежал на территорию Палестинской автономии и сдался правоохранительным органам только через месяц после аварии.

Израиль
