19 октября 2025
Внимание, розыск: пропала 21-летняя Мальхут Рахель Азулай из Кирьят-Гата

время публикации: 19 октября 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 11:06
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 21-летней Мальхут Рахель Азулай из Кирьят-Гата. 7 августа она ушла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Подчеркивается: эта девушка неспособна самостоятельно выйти на связь или вернуться домой. Она пропадает не впервые (в марте полицией указывались другие возраст и другое с той же фотографией).

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, темноволосая.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6872205.

В розысках девушки были задействованы различные полицейские подразделения следственного, технического и оперативного уровней, а также волонтеры.

