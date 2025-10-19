x
19 октября 2025
|
последняя новость: 12:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2025
|
19 октября 2025
|
последняя новость: 12:15
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Коалиция продвигает законопроект по разделению функций юридического советника

Кнессет
Юридическая реформа
Юрсоветник правительства
время публикации: 19 октября 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 10:57
Коалиция продвигает законопроект по разделению функций юридического советника
Chaim Goldberg/Flash90

Коалиция планирует продвижение законопроекта о разделении функций юридического советника правительства. Инициатором этого законопроекта является глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит"). 22 октября Ротман намерен вынести его на голосование на пленарном заседании Кнессета.

Согласно законопроекту, функции юридического советника будут поделены на две составляющие: непосредственно юридический советник правительства и "специальный обвинитель", контролирующий работу государственного обвинения. На практике, это означает существование трех структур – юридического советника, государственного прокурора и специального обвинителя.

Ротман инициировал продвижение этого законопроекта на фоне тупика, в который зашли попытки отстранить от должности действующего юридического советника правительства Гали Баарав-Миару.

Перспективы продвижения этого законопроекта неясны, так как ультраортодоксальные партии продолжают бойкотировать законопроекты коалиции, а без их поддержки утвердить закон невозможно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 августа 2025

Кнессет рассмотрит законопроект о разделении функций юрсоветника