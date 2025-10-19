Коалиция продвигает законопроект по разделению функций юридического советника

Коалиция планирует продвижение законопроекта о разделении функций юридического советника правительства. Инициатором этого законопроекта является глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит"). 22 октября Ротман намерен вынести его на голосование на пленарном заседании Кнессета.

Согласно законопроекту, функции юридического советника будут поделены на две составляющие: непосредственно юридический советник правительства и "специальный обвинитель", контролирующий работу государственного обвинения. На практике, это означает существование трех структур – юридического советника, государственного прокурора и специального обвинителя.

Ротман инициировал продвижение этого законопроекта на фоне тупика, в который зашли попытки отстранить от должности действующего юридического советника правительства Гали Баарав-Миару.

Перспективы продвижения этого законопроекта неясны, так как ультраортодоксальные партии продолжают бойкотировать законопроекты коалиции, а без их поддержки утвердить закон невозможно.