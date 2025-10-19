Разрешено к публикации: в результате атаки террористов на юге Газы погибли двое военнослужащих, один боец тяжело ранен.

Имена погибших:

- майор Янив Кула, 26 лет, из Модиина, командир роты в 932-м батальоне бригады "Нахаль";

- старший сержант Итай Явец, 21 год, из Модиина, боец 932-го батальона бригады "Нахаль".

Тяжело ранен резервист инженерного подразделения дивизии "Газа".

Бойцы ЦАХАЛа и бульдозер инженерных сил были обстреляны из противотанкового гранатомета, а затем – из снайперского оружия. После обстрела ЦАХАЛ нанес удары по террористам, были задействованы военно-воздушные и военно-морские силы.

Данное нападение террористов привело к срыву перемирия.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 918 военнослужащих ЦАХАЛа.