19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Разрешено к публикации: в результате атаки террористов на юге Газы погибли двое военнослужащих

Газа
Война с ХАМАСом
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 19 октября 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 20:52
Старший сержант Итай Явец, 21 год, из Модиина, боец 932-го батальона бригады "Нахаль".
Пресс-служба ЦАХАЛа
Майор Янив Кула, 26 лет, из Модиина, командир роты в 932-м батальоне бригады "Нахаль"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Chaim Goldberg/FLASH90

Разрешено к публикации: в результате атаки террористов на юге Газы погибли двое военнослужащих, один боец тяжело ранен.

Имена погибших:

- майор Янив Кула, 26 лет, из Модиина, командир роты в 932-м батальоне бригады "Нахаль";

- старший сержант Итай Явец, 21 год, из Модиина, боец 932-го батальона бригады "Нахаль".

Тяжело ранен резервист инженерного подразделения дивизии "Газа".

Бойцы ЦАХАЛа и бульдозер инженерных сил были обстреляны из противотанкового гранатомета, а затем – из снайперского оружия. После обстрела ЦАХАЛ нанес удары по террористам, были задействованы военно-воздушные и военно-морские силы.

Данное нападение террористов привело к срыву перемирия.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 918 военнослужащих ЦАХАЛа.

