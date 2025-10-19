ЦАХАЛ сообщил о начале новой волны авиаударов на юге сектора Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ под руководством командования Южным военным округом начал новую волну ударов по объектам террористической инфраструктуры на юге сектора Газы. Удары наносятся в ответ на нарушение ХАМАСом соглашения о прекращении огня.

Целью ударов стала подземная инфраструктура ХАМАСа, которая ранее использовалась для удержания израильских заложников.

Источники в секторе Газы сообщают об атаках ВВС ЦАХАЛа в районе Хан-Юниса.