19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 октября 2025
19 октября 2025
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о начале новой волны авиаударов на юге сектора Газы

время публикации: 19 октября 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 18:04
ЦАХАЛ сообщил о начале новой волны авиаударов на юге сектора Газы
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ под руководством командования Южным военным округом начал новую волну ударов по объектам террористической инфраструктуры на юге сектора Газы. Удары наносятся в ответ на нарушение ХАМАСом соглашения о прекращении огня.

Целью ударов стала подземная инфраструктура ХАМАСа, которая ранее использовалась для удержания израильских заложников.

Источники в секторе Газы сообщают об атаках ВВС ЦАХАЛа в районе Хан-Юниса.

Израиль
