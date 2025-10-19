СМИ: Израиль принял решение остановить гуманитарную помощь в Газу

Дафна Лиэль, журналистка телеканала "Кешет-12", сообщила, что политическое руководство страны приняло рекомендацию ЦАХАЛа приостановить поступление гуманитарной помощи в сектор Газы.

Корреспондент медиакорпорации "Кан" Сулейман Масаудэ передал, что распоряжение о немедленном прекращении поставок гуманитарной помощи в Газу было отдано премьер-министром Биньямином Нетаниягу.