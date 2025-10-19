ЦАХАЛ атаковал десятки целей в секторе Газы, включая туннель протяженностью шесть километров

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что после нарушения условий соглашения о прекращении огня со стороны ХАМАСа ЦАХАЛ атаковал десятки целей в секторе Газы.

Удары наносились по всему сектору самолетами и беспилотниками военно-воздушных сил, а также артиллерией.

В результате атак были уничтожены склады с вооружением, объекты военной инфраструктуры, использовавшиеся боевиками, огневые позиции, группы боевиков.

Кроме того, с помощью самолетов был уничтожен туннель террористов протяженностью 6 км. Ранее источники в ЦАХАЛе сообщали, что в районе Хан-Юниса целью ударов стал туннель боевиков, использовавшийся для удержания израильских заложников.

На цели было сброшено более 120 ракет и бомб.

В заявлении ЦАХАЛа, которое было выпущено ранее ЦАХАЛом в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня в Газе со стороны ХАМАСа, говорилось: "Сегодня, в воскресенье, террористы выпустили противотанковые ракеты и открыли огонь по израильским военным, которые работали над уничтожением террористической инфраструктуры в районе Рафиаха в соответствии с условиями соглашения. ЦАХАЛ начал наносить авиаудары и открыл артиллерийский огонь по целям в районе Рафиаха для устранения угрозы и уничтожил ряд опорных пунктов и военных сооружений, где была обнаружена террористическая активность. Это грубое нарушение соглашения о прекращении огня, и ЦАХАЛ примет решительные меры".

Израильские СМИ передали, что глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился остановить поставки гуманитарной помощи в сектор.