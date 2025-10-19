x
19 октября 2025
19 октября 2025
19 октября 2025
19 октября 2025
Израиль

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали цели в центральной части сектора

Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 19 октября 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 17:07
Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали цели в центральной части сектора
Источники в Газе сообщили, что ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали цели в центральной части сектора.

Удары наносились по объектам ХАМАСа в Аз-Зауайде и лагере Эль-Бурейдж. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек.

Сообщается также об обстреле из крупнокалиберных орудий целей в районе Мауази города Хан-Юниса, есть раненые.

Израиль
