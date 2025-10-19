ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации вооруженных боевиков на севере сектора Газы
время публикации: 19 октября 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 19:02
Инцидент, запечатленный на видео, произошел 19 октября днем в районе Байт-Лахии на севере сектора Газы. Несколько вооруженных боевиков приблизились к силам ЦАХАЛа, находящимся за "желтой линией".
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: боевики представляли угрозу для израильских военных. Действуя в соответствии с соглашением, ЦАХАЛ с помощью беспилотников атаковал и ликвидировал боевиков, пересекших "желтую линию".