ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации вооруженных боевиков на севере сектора Газы

Инцидент, запечатленный на видео, произошел 19 октября днем в районе Байт-Лахии на севере сектора Газы. Несколько вооруженных боевиков приблизились к силам ЦАХАЛа, находящимся за "желтой линией".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: боевики представляли угрозу для израильских военных. Действуя в соответствии с соглашением, ЦАХАЛ с помощью беспилотников атаковал и ликвидировал боевиков, пересекших "желтую линию".