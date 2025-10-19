Правительство утвердило изменение названия войны

В воскресенье, 19 октября, правительство Израиля утвердило изменение названия войны. Отныне официальное название войны: "Война возрождения". А не война "Железные мечи" (так было в течение двух лет, начиная с 7 октября 2023 года).

Это название будет и на знаках отличия, которые получат герои войны.

Министр по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк голосовала против. Министр диаспоры Амихай Шикли воздержался.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы поднялись на ноги, и всеми силами ответили на войну, которая была развязана нашими врагами и дали мощный ответ. Мы ликвидировали угрозу со стороны иранской оси".

Ранее сообщалось, что стоимость изменения названия войны составляет для бюджета примерно два миллиона шекелей.

Отметим, что правительство голосовало по поводу изменения названия войны в то время, когда на юге сектора Газы было нарушено перемирие: террористы атаковали военных, были нанесены ответные удары.