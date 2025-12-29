x
Израиль

БАГАЦ рассматривает апелляцию против расследований государственного контролера

время публикации: 29 декабря 2025 г., 10:24
БАГАЦ рассматривает апелляцию против расследований государственного контролера
Chaim Goldberg/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассматривает апелляции, поданные с требованием остановить или ограничить проверку провалов 7 октября, проводимую государственным контролером Матаниягу Энгельманом.

Речь идет о проверке, которая проводится в ЦАХАЛе и иных оборонных структурах.

Апелляции были поданы "Движением за чистоту власти" и военной адвокатурой. По мнению подавших апелляцию, проверка, проводимая государственным контролером, наносит ущерб работе будущей следственной комиссии. Помимо этого, действия государственного контролера, полагают авторы апелляций, являются превышением его полномочий.

Апелляцию рассматривает коллегия из трех судей: Дафна Барак-Эрез, Давид Минц и Алекс Штайн.

Израиль
