29 декабря 2025
Израиль

Полиция начала проверку в отношении министра просвещения Киша и его приближенных

Полиция
Коррупция
время публикации: 29 декабря 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 09:26
Полиция начала проверку в отношении министра просвещения Киша и его приближенных
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция приступила к проверке материалов расследования в отношении министра просвещения Йоава Кишa и нескольких его приближенных.

Главa следственного отделa полиции генерaл-мaйор Боаз Блат официально объявил о начале проверки, ответив на обращение "Движения за качество власти".

Речь идет о нескольких эпизодах, которые по официальному заявлению полиции находятся в сфере "подозрений в нарушении общественных норм"

Расследование было опубликовано телеканалом "Кешет". В расследовании приводится серия эпизодов, свидетельствующих о том, что полиция называет "нарушением общественных норм и, возможно, противозаконными действиями". Помимо прочего приводится эпизод, связанный с тендером, который выиграла компания грузовых автомобилей, находящаяся во владении отца главы штаба министра просвещения. Согласно опубликованной информации, в прошлом сам глава штаба владел этой компанией.

Ожидается, что проверка подозрений продлится несколько недель. Только после этого будет принято решение, переводить ли проверку в стадию официального расследования.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
