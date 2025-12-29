Китай начал масштабные учения у берегов Тайваня

Вооруженные силы Китая начали у берегов Тайваня масштабные учения "Миссия справедливости 2025" с участием флота, ВВС, сухопутных и ракетных войск. Официальный Пекин считает Тайвань своей территорией.

"Это служит серьезным предупреждением сепаратистским силам, действующим в интересах "независимости Тайваня", и внешним силам, вмешивающимся в его дела, а также является законной и необходимой мерой для защиты суверенитета и национального единства Китая", – говорится в заявлении военного командования.

В ходе учений проводится проверка боеготовности, отрабатываются блокада и контроль ключевых портов и критически важных районов, говорят военные. В пяти военных и воздушных зонах рядом с островом будут проводиться боевые стрельбы.

Учения начаты через несколько дней после того, как администрация США одобрила продажу Тайваню вооружений на сумму более 11 миллиардов долларов. Представители КНР заявили, что сделка приближает конфликт в регионе, но не сможет предотвратить краха "сепаратистов".