Макрон: союзники Украины соберутся в январе в Париже, чтобы определить гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в январе 2026 года в Париже пройдет встреча союзников Украины, на которой должно быть принято решение о гарантиях украинской безопасности. Об этом рассказывает France 24.

"В начале января мы соберем в Париже страны "коалиции желающих", чтобы окончательно определить конкретный вклад каждого из нас", – написал он в социальной сети X после телефонных бесед с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли во Флориде 28 декабря. На совместной пресс-конференции, состоявшейся после переговоров, политики заявили, что встреча была успешной, но "сделка все еще может сорваться".

По словам Трампа, удалось существенно продвинуться в вопросе окончания войны. "Я бы сказал, что мы охватили 95% вопросов. Мы близки к цели, мы достигли большой детализации. Но остались нерешенными одна или две острые проблемы". Следующие переговоры с Зеленским состоятся 29 декабря.

Одной из нерешенных проблем остается Донбасс. При этом Трамп заявил, что он надеется, что вопрос будет решен.

Владимир Зеленский отметил, что "позиция Украины по Донбассу отлична от позиции России". По его словам, вопрос о территориальных уступках должен решать народ Украины. "Мы можем провести референдум по любому пункту этого плана... Конечно, наше общество должно сделать выбор, потому что это его земля... а не земли одного человека", – заявил он. На вопрос о том, смогут ли в референдуме принять участие украинцы, проживающие за границей, Зеленский сказал, что "такое в принципе возможно", но для проведения подобного референдума нужна инфраструктура.